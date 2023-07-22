Ceyda Düvenci’den annesi için duygusal paylaşım

8 yıl önce nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı. Ceyda Düvenci'den annesiyle ilgili duygusal bir paylaşım geldi.

"Büyüyünce bin şükür dedim hep"

Annesi Zümrüt Düvenci ile sahil kenarında pozunu paylaşan Ceyda Düvenci, "Annesinin kızı diyeceksiniz. Çok da gurur duyuyorum bundan… hayatımızın en büyük didişmelerini yaptık evet ama tüm dalgalar dinince, büyüyünce bin şükür dedim hep… iyi ki annem olmuş… iyi ki hep tuttuğunu koparmış… ve asla pes etmemiş… bu şifa değil de ne?!?" notunu düştü.