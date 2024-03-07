Ceyda Düvenci'den Nazan Kesal'e: Umarım kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın

'EN AZ 4 SENE BU DİZİDE KALIRSIN'

Ceyda Düvenci 'Yan Oda' dizisiyle ilgili temennilerini iletirken programın kapanışını yaptığı esnada, "iyi ki varsın" diyerek "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi eleştirilere neden oldu.