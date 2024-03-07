Ceyda Düvenci'den Nazan Kesal'e: Umarım kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın
Ceyda Düvenci'nin geçtiğimiz günlerde konuğu usta oyuncu Nazan Kesal oldu. Yeni projesinden bahseden Kesal'a Ceyda Düvenci'nin sözleri olay yarattı.
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Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal gibi başarılı isimlerin olduğu 'Yan Oda' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Nazan Kesal, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.
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'EN AZ 4 SENE BU DİZİDE KALIRSIN'
Ceyda Düvenci 'Yan Oda' dizisiyle ilgili temennilerini iletirken programın kapanışını yaptığı esnada, "iyi ki varsın" diyerek "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi eleştirilere neden oldu.
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NAZAN KESAL: KAPI KAPI GEZMİYORUZ ZATEN DE...
Nazan Kesal da Ceyda Düvenci'ye yanıt olarak, "Yani kapı kapı gezmiyoruz zaten de. Çok şükür, ilginç karakterler ilginç roller geliyor yapımlardan" dedi.
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