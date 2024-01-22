Ceyda Düvenci'den nostaljik paylaşım! Takipçilerini geçmiş yıllara götürdü
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, takipçilerini geçmişe götürdü.
Şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde 'Filiz' karakterini canlandıran Ceyda Düvenci, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Ceyda Düvenci'den nostaljik paylaşım
Rupi Kaur'un 'Yolculuk' adlı şiiriyle çocukluğuna seslenen oyuncunun fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı.
İşte Düvenci'nin paylaşımı;
"Meraklanma,
Yolunda her şey
Büyümek bu işte
Ve dönüşmek
Kendini korumak
Kalabalıkta kaybolmak
Üstesinde gelmek
Kullanılmış hissetmek
İlgi görmemek
Umudu kaybetmek
Yanıp kül olmak
Korkmak bu işte
Değişmek bu işte
Hayatta kalmak
Yaşamak bu işte
-yolculuk…
RUPİ KAUR
En sevdiğim şairlerden…
Hayatın acılı tarafından büyümeyi ne de güzel ifade etmiş…
Çocukluğuma gelsin ve tüm çocuklara…"
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