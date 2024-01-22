Ceyda Düvenci'den nostaljik paylaşım! Takipçilerini geçmiş yıllara götürdü

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, takipçilerini geçmişe götürdü.

Ceyda Düvenci'den nostaljik paylaşım! Takipçilerini geçmiş yıllara götürdü

Şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde 'Filiz' karakterini canlandıran Ceyda Düvenci, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 

Ceyda Düvenci'den nostaljik paylaşım 

Rupi Kaur'un 'Yolculuk' adlı şiiriyle çocukluğuna seslenen oyuncunun fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı. 

İşte Düvenci'nin paylaşımı;

"Meraklanma,
Yolunda her şey
Büyümek bu işte
Ve dönüşmek
Kendini korumak
Kalabalıkta kaybolmak
Üstesinde gelmek
Kullanılmış hissetmek
İlgi görmemek
Umudu kaybetmek
Yanıp kül olmak
Korkmak bu işte
Değişmek bu işte
Hayatta kalmak
Yaşamak bu işte
-yolculuk…
RUPİ KAUR

En sevdiğim şairlerden…
Hayatın acılı tarafından büyümeyi ne de güzel ifade etmiş…
Çocukluğuma gelsin ve tüm çocuklara…"

 
 
 
 
 
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Ceyda Düvenci (@ceydadvenci)'in paylaştığı bir gönderi

 