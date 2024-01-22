Ceyda Düvenci'den nostaljik paylaşım! Takipçilerini geçmiş yıllara götürdü

Şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde 'Filiz' karakterini canlandıran Ceyda Düvenci, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ceyda Düvenci'den nostaljik paylaşım

Rupi Kaur'un 'Yolculuk' adlı şiiriyle çocukluğuna seslenen oyuncunun fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı.

İşte Düvenci'nin paylaşımı;

"Meraklanma,

Yolunda her şey

Büyümek bu işte

Ve dönüşmek

Kendini korumak

Kalabalıkta kaybolmak

Üstesinde gelmek

Kullanılmış hissetmek

İlgi görmemek

Umudu kaybetmek

Yanıp kül olmak

Korkmak bu işte

Değişmek bu işte

Hayatta kalmak

Yaşamak bu işte

-yolculuk…

RUPİ KAUR

En sevdiğim şairlerden…

Hayatın acılı tarafından büyümeyi ne de güzel ifade etmiş…

Çocukluğuma gelsin ve tüm çocuklara…"