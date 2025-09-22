Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete ile yeni aşk pozu

Oyuncu Ceyda Düvenci, sekiz yıllık evliliğini 10 Temmuz'da sonlandırdıktan sonra, radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çift, geçtiğimiz Mart ayında birinci yıl dönümlerini kutlayarak ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.