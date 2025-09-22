Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete ile yeni aşk pozu
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci bir süredir beraber olduğu sevgilisi Güçlü Mete ile yeni pozlarını yayınladı. Çiftin mutlu halleri, sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce beğeni alırken, fotoğrafa yapılan yorumlar da dikkat çekti.
Oyuncu Ceyda Düvenci, sekiz yıllık evliliğini 10 Temmuz'da sonlandırdıktan sonra, radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çift, geçtiğimiz Mart ayında birinci yıl dönümlerini kutlayarak ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.
Boşanma sürecinin ardından aşk hayatında mutluluğu bulan Düvenci ve Mete, sık sık sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşıyor.
Son olarak, birlikte çıktıkları bir geziden yeni kareler yayımlayan çiftin neşeli halleri dikkat çekti.
Ünlü çiftin bu yeni pozları, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.