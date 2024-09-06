Ceyda Düvenci'den yaza veda kareleri: Binlerce şahane anıyla bitti 2024 yazı...
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde hem aşk hayatıyla hem de sosyal medya pozları ile dikkat çekiyor. Düvenci'den şimdi de yaza veda kareleri geldi.
1 / 12
Son olarak Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci yaz boyunca sezonun yorgunluğunu atarak tatil yaptı.
2 / 12
Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun yazın yayınladığı fotoğraflarda fit halleri dikkat çekti.
3 / 12
Düvenci'den şimdi de yaza veda kareleri geldi. Peşpeşe pozlarını yayınlayan ünlü oyuncu paylaşımına "Binlerce şahane anıyla bitti 2024 yazı… aklımda kalanlardan sadece bir kaçı… şükür… bin şükür…" notunu düştü.
4 / 12
Takipçileri Düvenci'nin paylaşımına "Çok tatlı çiçek gibi biri Ceyda hanım", "Sen güzel bir insansın böyle","Size bayıldığımı biliyorsunuz değil mi?", "Ayyy içim ısındı, gönlüm şenlendi", "Güzellik, herşeyin en güzelini hakettin sen" gibi yorumlarda bulundu.