Ceyda Düvenci'den yaza veda kareleri: Binlerce şahane anıyla bitti 2024 yazı...

Takipçileri Düvenci'nin paylaşımına "Çok tatlı çiçek gibi biri Ceyda hanım", "Sen güzel bir insansın böyle","Size bayıldığımı biliyorsunuz değil mi?", "Ayyy içim ısındı, gönlüm şenlendi", "Güzellik, herşeyin en güzelini hakettin sen" gibi yorumlarda bulundu.