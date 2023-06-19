Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: Bazen istemesen de başka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdikleri iddia ediliyordu bir süredir. Bu iddiaların ardından sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci yaptığı paylaşımla, yeni bir yola girdiğini duyurdu.

"SÖZLER YETERSİZ KALIRMIŞ BAZEN"

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Düvenci, altına:

'Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…" mesajını düştü.