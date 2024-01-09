Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: Buz gibi bir haftaya hazır mıyız?

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Formda haliyle çok dikkat çeken ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin son pozları da oldukça beğenildi.

"Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?"

Düvenci'den yeni bir paylaşım geldi. Son dönemde formda vücuduyla dikkat çeken Ceyda Düvenci paylaştığı kareye: 'Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?' notunu düştü.

Ünlü oyuncuya; "Çok güzelsin", "Boşanmak bir insana bu kadar mı iyi gelir?", "Ama ne güzelsin yenilenmiş ve dinlenmişsin", "En sevdiğim fotoğrafınız olabilir "gibi yorumlar yapıldı.