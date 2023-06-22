Ceyda Düvenci’nin ardından Bülent Şakrak’tan paylaşım geldi

Ceyda Düvenci Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması, ikilinin boşanacağı iddialarına neden oldu. Boşanma iddialarını yalanlamayan ve ayrı ayrı tatile çıkan ikiliden Düvenci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yazı paylaşmıştı.

"Sözler yetersiz kalırmış bazen"

Düvenci, şu yazıyı paylaşmıştı;

"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…

"Bilmiyorum demek hoşuma gidiyor"

Birkaç güne sonra ise Bülent Şakrak'tan gelen yeni paylaşım iddiaları güçlendirdi.

Şakrak, sosyal medya hesabından gönderisinin altına "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor." sözünü yazdı.