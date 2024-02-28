Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşına bastı! Düvenci'den kızına duygusal kutlama

Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı Melisa 13 yaşına bastı. Ünlü oyuncu ise kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşına bastı! Düvenci'den kızına duygusal kutlama - Resim : 1

İlk evliliğini Kaan Girgin ile yapan Ceyda Düvenci, 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Geçen yıl boşandığı 8 yıllık eski eşi Bülent Şakrak'tan da Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı Melisa 13 yaşına bastı.

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşına bastı! Düvenci'den kızına duygusal kutlama - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında kızının 13. yaşına özel bir paylaşımda bulundu.

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşına bastı! Düvenci'den kızına duygusal kutlama - Resim : 3

Kızının son halini yayınlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Sözleri müziği sana ait bu hayat şarkısının... Ben sadece sahnede yanında duruyorum ve hayranlıkla izliyorum seni... 13 yıl... Ne kadar uzun ne kadar kısa...

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşına bastı! Düvenci'den kızına duygusal kutlama - Resim : 4

Elin elimde, kalbin kalbimde yola devam biriciğim, balköpüğüm... İyi ki sen beni seçtin... Güzel kalbin hiç kırılmasın, müzik aşkın seni dimdik tutsun hayatta, o gülüşün solmasın, iyi niyetin su istimal edilmesin... İYİ Kİ DOĞDUN"