Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşına bastı! Düvenci'den kızına duygusal kutlama
Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı Melisa 13 yaşına bastı. Ünlü oyuncu ise kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
İlk evliliğini Kaan Girgin ile yapan Ceyda Düvenci, 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Geçen yıl boşandığı 8 yıllık eski eşi Bülent Şakrak'tan da Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı Melisa 13 yaşına bastı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında kızının 13. yaşına özel bir paylaşımda bulundu.
Kızının son halini yayınlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Sözleri müziği sana ait bu hayat şarkısının... Ben sadece sahnede yanında duruyorum ve hayranlıkla izliyorum seni... 13 yıl... Ne kadar uzun ne kadar kısa...
Elin elimde, kalbin kalbimde yola devam biriciğim, balköpüğüm... İyi ki sen beni seçtin... Güzel kalbin hiç kırılmasın, müzik aşkın seni dimdik tutsun hayatta, o gülüşün solmasın, iyi niyetin su istimal edilmesin... İYİ Kİ DOĞDUN"