Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki
Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk yapan Ceyda Düvenci, ödül alan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine ''en az konuşana ödülü vereceğiz" deyince tepki çekti.
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Kıbrıs'ta bir derginin düzenlediği ödül töreninde sunucu olan Ceyda Düvenci, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine ödül vermek için sahneye çağırdı.
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Son dönemlerde Bambaşka Sohbetler isimli programında da yaptığı gaflar ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, sahneye ödülünü almak için çıkan ÇGHB ekibine, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz" deyince büyük bir sessizlik oldu.
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ATAKAN ÇELİK'TEN TEPKİ
O esnada mikrofonu elinde tutan ekip üyelerinden Atakan Çelik, "O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağ olun" diyerek tepki gösterdi.
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Çelik'in mikrofonu uzattığı arkadaşlarının tümü tek bir cümle kurmadan mikrofonu elden ele vererek Ceyda Düvenci'ye iade etti.