Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki

Son dönemlerde Bambaşka Sohbetler isimli programında da yaptığı gaflar ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, sahneye ödülünü almak için çıkan ÇGHB ekibine, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz" deyince büyük bir sessizlik oldu.