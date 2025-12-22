Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti evinin kapılarını açtı! Çiftin dubleks evi sadeliğiyle dikkat çekti
Kanal D’nin sevilen programı Pazar Gezmesi’nin dün (21 Aralık 2025) yayınlanan bölümü, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çiftinin samimi ev sahipliğiyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Programda ünlü çiftin bebeklerini büyüteceği, dekorasyonu tamamen Begüm Öner'e ait olan bu sıcak yuvanın detayları paylaşıldı.
Asiye Acar’ın sunumuyla ekrana gelen Pazar Gezmesi programında bu hafta Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çiftinin İstanbul’daki üç oda iki salondan oluşan dubleks evine konuk olundu.
Evin genel atmosferine Begüm Öner’in dekorasyon zevki hakim olurken, özellikle geniş ve ferah salonun krem tonlarındaki köşe koltuğu, cam sehpası ve girişte hemen dikkat çeken altı kişilik eskitme yemek masası evin sıcaklığını yansıtıyor.
Salonun bir köşesinde yer alan iki berjerlik keyif alanı ile evin dört bir yanındaki bitkiler ve yeni yıl ruhunu yansıtan mini süsler dikkat çeken diğer görsel detaylar arasında yer alıyor.
Mutfak bölümünde ise sadelik ve düzenin ön planda olduğu siyah-beyaz bir dekorasyon tercih edilmiş durumda. Evin üst katı, gri ve siyah tonların uyumuyla Ceyhun Fersoy’un tarzını yansıtırken, buradaki geniş teras ve rahat yaşam alanı çiftin keyifli vakit geçirdiği noktaların başında geliyor.