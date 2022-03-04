Chanel, klasik çanta fiyatlarını yine arttırdı: "Hermès ile rekabet etmiyoruz"

Chanel, Kasım 2021'de 2.55 ve Timeless Classic modellerinin fiyatlarını yükseltmişti. Ancak, pek çok ülkedeki döviz kuru dalgalanmaları sebebi ile Fransız moda evi, klasik çantalarının fiyatlarını bir kez daha artırdı.

Chanel CEO'su Bruno Pavlovsky, markanın dört temel çanta stilini ve bahar hazır giyim koleksiyonunun maliyetini Avrupa bölgesinde %6, İngiltere'de %5, Japonya'da %8, Güney Kore'de %5 ve Hong Kong'da %2 artırdığını söyledi. Chanel 19 ve 2.55 çantaların fiyatları da arttı.

Örneğin klasik 11.12 çantası, daha önce 7.800€ satılırken şimdi 8.250€'ya satılıyor. Amerika'da ve Çin'de fiyatlar değişmedi. Bu, Chanel'in koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana fiyatlarını altıncı ve geçen Kasım ayında yapılan artışın ardından altı ay içinde ikinci kez artırdığını gösteriyor. Pavlovsky ayrıca 15 Ocak'ta Coco Handle, Business Affinity ve Boy Bag With Handle çantalarının fiyatlarını ayrı ayrı artırdığını doğruladı.

Çanta meraklıları arasında giderek artan hoşnutsuzluğun bilincinde olan Pavlovsky, markanın stratejisini netleştirmek için şu sözleri söyledi: “Paralel pazarı sınırlamak için her yerde aynı fiyatları sunmak istiyoruz. Müşterilerimiz için önemli bir olay çünkü onlarla dürüst bir şekilde etkileşim kurma biçimimiz var. Amerikalı müşteriler için Çinli müşterilere karşı ayrımcılık yapmak için artık hiçbir gerekçe yok. Aynı ürüne aynı fiyatı vermeleri normal.”

Pandeminin başlangıcından bu yana marka, üretim maliyetleri ve ham madde fiyatlarının yanı sıra döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle fiyatlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bununla birlikte Pavlovsky, Chanel'in Hermès statüsünü hedefleyen yorumlarını da reddetti.

“Hermès çantaları harika, ama bence çantalarımız çok farklı… Yani evet, Hermès ile rekabet ediyoruz, ancak belirli bir çanta üzerinde rekabet etmiyoruz” diye açıkladı. “Bu sadece fiyat artışı için ya da rakiplerimizle rekabet etmek için yapılan bir fiyat artışı değil. Çünkü değerli bir ürünümüz var ve bu değerli ürün, önümüzdeki 20 yıl boyunca varlığını garanti altına almak için gerçek taahhütler ve gerçek yatırımlar gerektiriyor” dedi.