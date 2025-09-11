Channing Tatum, kızı Everly ile kırmızı halıda

Hollywood'un sevilen ismi Channing Tatum, seslendirme yaptığı Japon yapımı 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi' galasında kızıyla birlikte boy gösterdi.

Channing Tatum, galada verdiği demeçte; "Hikâyeler önemlidir. Çok, çok, çok önemlidir ve bu, özellikle benim ve kızım için çok önemli" ifadesini kullandı.

Channing Tatum ile Jenna Dewan, 2006'da 'Step Up' filmi setinde tanıştı, 2009'da evlenirken kızları Everly, 2013'te dünyaya geldi.