Channing Tatum, kızı Everly ile kırmızı halıda
Hollywood'un sevilen ismi Channing Tatum, seslendirdiği Japon animasyon filminin galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, bu özel geceye eski eşi Jenna Dewan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Everly ile katıldı.
Hollywood'un sevilen ismi Channing Tatum, seslendirme yaptığı Japon yapımı 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi' galasında kızıyla birlikte boy gösterdi.
Channing Tatum, galada verdiği demeçte; "Hikâyeler önemlidir. Çok, çok, çok önemlidir ve bu, özellikle benim ve kızım için çok önemli" ifadesini kullandı.
Channing Tatum ile Jenna Dewan, 2006'da 'Step Up' filmi setinde tanıştı, 2009'da evlenirken kızları Everly, 2013'te dünyaya geldi.