Channing Tatum ve Zoë Kravitz'in ilişki dosyasını araladık: Zoë Kravitz ve Channing Tatum sevgili mi?

Sette kıvılcımlar uçuşuyor! Channing Tatum ve Zoë Kravitz, iş ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşıyan en son ünlü çiftlerden. Peki son zamanlarda ilişkilerinin boyutu merak edilen ünlü oyunculardan Channing Tatum'un ve Zoë Kravitz'in ilişkileri ne boyutta? Zoë Kravitz ve Channing Tatum sevgili mi? İşte Channing Tatum'un ve Zoë Kravitz'in ilişki dosyası...

Aktör daha önce 2006 filminin çekimleri sırasında Step Up başrol oyuncusu Jenna Dewan ile aşkı bulmuştu. İkili daha sonra 2009'da evlendi ve kızı Everly'yi 2013'te kucaklarına aldılar. Fakat beş yıl sonra çift boşandı.

"Yıllar önce birbirimize derinden aşık olduk ve birlikte büyülü bir yolculuğa çıktık. Birbirimizi ne kadar sevdiğimiz konusunda kesinlikle hiçbir şey değişmedi ama aşk şu an için bizi farklı yollara götüren güzel bir macera” dedi. "Kararımızın temelinde hiçbir sır ya da olay yok. Sadece iki en iyi arkadaşız ve kendimize biraz zaman ayırmanın ve neşeli bir hayat sürmemiz için birbirimize yardım ediyoruz. Biz hala bir aileyiz ve her zaman sevgi dolu, kendini Everly'ye adamış ebeveynler olacağız."

Kravitz, üç yıllık birlikteliğin ardından Mayıs 2019'da Karl Glusman ile evlendi. Aralık 2020'de iki yıldan az bir evlilikten sonra çift boşanma kararı aldı. Daha sonra Channing Tatum ile yakınlaştığı görüldü.

O yazın başlarında, Pussy Island filminin yönetmeni Zoe Kravitz, Tatum'u filminde oynatmak istediğini belirtti ve şunları söyledi: "Bu karakteri yazarken aklıma gelen ilk isim oydu. Magic Mike ve canlı şovlarından onun gerçek bir feminist anladım ve onunla işbirliği yapmak istedim."

Ocak 2021

Kravitz'in boşanma haberinden kısa bir süre sonra, Tatum ile romantik bir ilişkisi olduğu yalanlandı ve ikilinin yakında birlikte çalışmayı planladıklarını bildirildi.

Ağustos 2021

Ağustos 2021'de Kravitz ve Tatum ilk kez halka açık bir ortamda vakit geçirdiler. Ağustos ayı sonlarında NYC'de bir öğle yemeği için dışarı çıktıktan sonra, romantik ilişkileri doğrulandı. Bir kaynak, "İkisinin de çok ortak noktası var, ikisi de çok aktif ve açık hava sporlarını ve açık havada olmayı seviyorlar" dedi.

Eylül 2021

Kırmızı halıda ayrı ayrı yürüyen Tatum ve Kravitz , Met Gala'dan birlikte çıkarken görüntülendi. Siyah bir Versace takım elbise giyen Channing Tatum'la Met Gala'da yürüyen Zoe Kravit Saint Laurent imzalı taşlı elbisesi içinde çok zarif görünüyordu.

Ekim 2021

Çift, New York'ta bir gezintiye çıkarken el ele görüntülendi.

Ekim 2021

Tatum ve Kravitz, ilk Cadılar Bayramı'nı birlikte kutladılar.

Şubat 2022

Kravitz'in üvey babası Jason Momoa, Kravitz'in Catwoman olarak rol aldığı Batman'in galası için uçağa binmek üzere olduğunu Channing Tatum ile olan fotoğrafını paylaştı. Momoa, bir röportajında Tatum'u "harika" bir insan olarak nitelendirdi. Kravitz'in erkek arkadaşı Channing Tatum'u onaylayıp onaylamadığı sorulduğunda. "Channing Tatum harika bir insan. ... Benim kızım ise büyük bir kız ne yapacağını bilir" dedi. Ayrıca filmin galasında Channing Tatum'un, Zoë Kravitz'e olan desteği gözlerden kaçmadı.