Charles, Camilla, William, Kate, Harry, Meghan: Kraliyet Ailesi'ni neler bekliyor?

Charles

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından en büyük çocuğu Charles otomatik olarak hükümdar oldu. Hükümdar olarak Kral III. Charles adını almayı seçti .

Kraliyetin tüm hakları ve sorumlulukları artık Kral III. Charles'a ait. Şimdi gözler nasıl bir Kral olacağında.

BBC'nin analizinde Kraliçe Elizabeth'in siyaset üstü kaldığı, hiçbir siyasi konuda kendini ifade etmediği ve nadiren fikir ayrılığı yaşadığı; kendisini tahttan indirme yetkisine sahip tek organ olan parlamentoda halk desteğini ve partiler arası desteği korumayı başardığı belirtiliyor.

Charles'ın ise daha açık sözlü bir karakter olduğu biliniyor bu nedenle kamuoyunda politika konularında sessiz kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Charles ne zaman taç takacak?

Charles kral olduktan sonra süre sonra taç töreni yapılacak. Ancak gerekli hazırlıklar nedeniyle bunun hemen olması beklenmiyor. Kraliçe Elizabeth Şubat 1952’de tahta çıktı ama Haziran 1953’te taç giydi.

BBC'nin haberine göre Son 900 yıldır taç giyme törenleri Westminster Kilisesi’nde yapılıyor. 1. William orada taç giyen ilk hükümdardı, Charles ise 40. olacak. Anglikan Kilisesi adetleri ile yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu, Charles’a, yapımı 1661 yılına uzanan kraliyet tacını takacak.

Bu taç, Londra Kulesi’nde yer alan Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve 2 kilo 230 gram ağırlığı nedeniyle de yalnızca tören sırasında takılıyor.