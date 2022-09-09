Charles, Camilla, William, Kate, Harry, Meghan: Kraliyet Ailesi'ni neler bekliyor?
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından Prens Charles artık Kral 3. Charles oldu. Peki, Kraliyet Ailesi'nde şimdi neler olacak? Kraliyet Ailesi üyelerini neler bekliyor? Birlikte bakalım...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth dün hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, bu vefatın ardından kraliyet ailesini neler bekliyor?
Charles
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından en büyük çocuğu Charles otomatik olarak hükümdar oldu. Hükümdar olarak Kral III. Charles adını almayı seçti .
Kraliyetin tüm hakları ve sorumlulukları artık Kral III. Charles'a ait. Şimdi gözler nasıl bir Kral olacağında.
BBC'nin analizinde Kraliçe Elizabeth'in siyaset üstü kaldığı, hiçbir siyasi konuda kendini ifade etmediği ve nadiren fikir ayrılığı yaşadığı; kendisini tahttan indirme yetkisine sahip tek organ olan parlamentoda halk desteğini ve partiler arası desteği korumayı başardığı belirtiliyor.
Charles'ın ise daha açık sözlü bir karakter olduğu biliniyor bu nedenle kamuoyunda politika konularında sessiz kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
Charles ne zaman taç takacak?
Charles kral olduktan sonra süre sonra taç töreni yapılacak. Ancak gerekli hazırlıklar nedeniyle bunun hemen olması beklenmiyor. Kraliçe Elizabeth Şubat 1952’de tahta çıktı ama Haziran 1953’te taç giydi.
BBC'nin haberine göre Son 900 yıldır taç giyme törenleri Westminster Kilisesi’nde yapılıyor. 1. William orada taç giyen ilk hükümdardı, Charles ise 40. olacak. Anglikan Kilisesi adetleri ile yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu, Charles’a, yapımı 1661 yılına uzanan kraliyet tacını takacak.
Bu taç, Londra Kulesi’nde yer alan Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve 2 kilo 230 gram ağırlığı nedeniyle de yalnızca tören sırasında takılıyor.
Camilla
CNN'nin haberine göre Şubat 2005'te düğünleri duyurulduğunda resmi açıklamada "Galler Prensi Taht'a geçtiğinde Bayan Parker Bowles'ın SAİK The Princess Consort unvanını kullanması amaçlanıyor" ifadesi yer almıştı. Bu, Camilla'nın Kraliçe unvanını kullanmayacağının işaretiydi. Ancak Clarence House'daki ofisi aradan geçen yıllarda bu ifadeden uzaklaştı.
Şubat 2022'de ise Kraliçe 2. Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla'nın, eşi Prens Charles'ın kral olması durumunda kraliçe unvanı almasını istediğini açıklamıştı. Tahta geçişinin 70. yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Kraliçe, oğlu Galler Prensi Charles'ın kral olması durumunda Camilla'nın kraliçe olarak anılmasının "samimi dileği" olduğunu söylemişti.
Çiftin nerede yaşayacağı konusu da merak ediliyor. Geleneksel olarak yeni hükümdar Buckingham Sarayı'na taşınır. Şimdi çiftin bu geleneği devam edip ettirmeyeceği merak ediliyor.
William ve Catherine
CNN'nin haberine göre şimdiye kadar Charles, varisi Prens William'ın masraflarını karşılamaktan sorumluydu. William şimdi babasının, geçen yıl 23 milyon £ (26 milyon $) gelir sağlayan bir mülkle birlikte gelen Cornwall Dükü unvanını devraldı.
Yeni unvanı HRH Cornwall ve Cambridge Dükü. Gelenekler, tahtın ilk sırasına göre Galler Prensi olacağını söylüyor. Ancak bu, hükümdarın özel bir duyuru yapması gereken bir şey. Bunu yaparsa, Catherine Majesteleri, Galler Prensesi ve Cornwall ve Cambridge Düşesi olur.
Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, ebeveynlerinin unvanlarını takip edecek. Onlar artık Kraliyet Majesteleri Prens George, Prenses Charlotte ve Cornwall ve Cambridge Prensi Louis. Halk arasında George, Charlotte ve Louis Wales olarak bilinmeleri muhtemel.