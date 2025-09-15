Charlize Theron'un otomobilini evinin bahçesini girip çaldılar
Hollywood'un ünlü isimlerinden Charlize Theron, Los Angeles'taki evinde şoke edici bir olay yaşadı. Ünlü oyuncunun açık kapıdan giren hırsızlar, otomobilini çalarak kayıplara karıştı.
Ünlü oyuncu Charlize Theron'un otomobili, Los Angeles'taki evinden çalındı. Polis yetkilileri, birkaç gün önce bir kişinin ünlü oyuncunun evine açık kapıdan girmesiyle hırsızlık olayının meydana geldiğini bildirdi.
Evin bahçesinde bulunan otomobilin içinde anahtarın da bulunduğu öğrenildi.
OTOMOBİL BULUNDU
Los Angeles polisi, hırsızlık olayına karışan şüpheliyi arama çalışmaları sırasında oyuncunun otomobilini bulmayı başardı.