China Suarez ve Mauro Icardi'den romantik poz

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan futbolcu Mauro Icardi, uzun zamandır China Suarez ile aşk yaşıyor. Aşkları dolu dizgin devam eden Icardi ve Suarez'den yeni pozlar geldi.

BOĞAZ'DA ROMANTİZM

Bir süredir İstanbul'da olan ünlü çift, Boğaz manzarası karşısında pozlar verdi. Fotoğraflarda Icardi'nin yaşadığı mutluluk da yüzüne yansıdı. İkilinin romantik pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.