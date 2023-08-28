Chloe Loughnan: Serdar takıları satıp, kumar oynuyordu!

53 yaşındaki Serdar Ortaç ile olaylı bir şekilde ayrılan Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın bir süredir hakkında yaptığı yorumlara, Esin Övet ve Timuçin Güner’in Youtube’da yayınlanan ‘Konuşa Konuşa’ programında yanıt verdi.

"EVLİYKEN HAKKIMDA GÜZEL KONUŞUYORDU"

Ünlü model, "Evliyken benim hakkımda güzel konuşuyordu. Boşandıktan sonra kötü konuşmaya başladı. Anlaşarak boşandık ve eski kocamın avukatıyla yürüttük bu süreci. Ben bir şey istemedim. 8 senemi paylaştım, ben onun karısıydım, kocam gibi baktım" dedi.

"HİÇBİR İNSAN BU ŞARTLARDA ANNE OLAMAZDI"

Loughnan, "Herkes ‘niye çocuk yapmıyorsun’ diyordu bana... Bu hayata bir çocuk getiremezdim. Kardeşlerim var onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Çocukları çok seviyorum. Keşke her şey yolunda olsaydı da iki üç çocuğum olsaydı bu yaşımda. Benim hayatım da gitti ama insanlar beni suçladı ‘neden çocuk vermedin’ diye. Hiçbir insan bu şartlarda anne olamazdı. Benim hayatım var, mutlu olmak istiyorum, çocuk yapmak istiyorum." dedi.

"BEN PARA ALAMIYORUM ESKİ KOCAMDAN"

"Nafaka diye bir şey yok" diyen model sözlerine şöyle devam etti: Ben kimseye haciz göndermedim. Nereden çıktı, nasıl başladı bilmiyorum. Ben para alamıyorum eski kocamdan. Ben evden çıkarken kıyafetlerimi bile almadım. Ondan araba, ev istemedim. Sadece ‘kıyafetlerimi kargolayıp gönder’ dedim. Onu bile yapmadı. Eşyalarımı bir yere vermiş, dönmedim diye.

"ZOR GÜNÜMDE YANIMDA DEĞİLDİ"

"Bir gün de çıkıp gitmedim. Çok sabrettim. Çok kötü bir kaza yaşadım Miami’de o zaman yalnız kaldım. Eski kocam hastaydı ben hep onun yanında oldum ama o benim zor günümde yanımda değildi. Evlilik böyle olmaz. O zaman karar verdim, böyle olmaz, mutlu olmak istedim ve boşanma kararı aldım. Ben onun için neler yaptım. Hayat arkadaşı oldum, zor günlerinde yanında oldum aynı şekilde onun da benim yanımda olması gerekiyordu."