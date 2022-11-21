Chris Hemsworth oyunculuğa ara verecek! Nedeni ise Alzheimer...

Siyah Giyen Adamlar, Yenilmezler, Denizin Ortası, Zafere Hücum ve Limitless gibi başarılı yapımlarla tanınan Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth yeni bir haberle gündeme geldi. Hemsworth, alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenmesinin ardından oyunculuğa bir süre ara verebileceğini söyledi

ALZHEIMER OLMA OLASILIĞINI ÖĞRENDİ

Ünlü oyuncu Chris Hemsworth, 'Limitless' adlı Disney+ ve National Geographic ortak yapımı bir seride, uzun yaşam ve yaşlanmayı önlemeye ilişkin yolları keşfediyordu. Yapım kapsamında genetik test yaptıran oyuncu, gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğunu öğrendi.

Yaşadıklarını Variety’e anlatan Hemsworth, test sonuçlarının çekim sırasında geldiğini ancak serideki doktor Peter Attia’nın yapımcı Darren Aronofsky’yi arayarak, "Bunu kameralar kapalı söylemek istiyorum" dediğini anlattı.

APOE4’ün önden belirleyici bir gen olmadığını ancak güçlü bir gösterge olduğunu söyleyen Hemsworth, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin sekiz ila 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.

"UZUN BİR ARA VERECEĞİM"

APOE4’ün önden belirleyici bir gen olmadığını ancak güçlü bir gösterge olduğunu söyleyen Hemsworth, “Ne yapacağımı bilemedim. Endişelenmeli miyim emin olamadım” dedi.

Öğrendiği şeylerden sonra biraz ara verme ihtiyacı hissettiğini belirten Hemsworth, “Dizi bittikten sonra yapmakla yükümlü olduğum işleri bitireceğim. Eve gideceğim. Uzun bir ara vereceğim ve çocuklarımla, eşimle zaman geçireceğim” dedi.

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