Chris Hemsworth'ün beslenme düzeni şaşırttı: Günde 10 öğün yiyor!

Marvel evreninde canlandırdığı "Thor" rolüyle yıldızı parlayan Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, göz dolduran performanslarının yanı sıra fiziğiyle dikkat çekiyor. Sıkı idman yapmasıyla tanınan oyuncunun beslenme düzenine dair şef Dan Churchill açıklama yaptı. Daily Mail'e konuşan şef, Hemsworth'ün günde 10 öğün tükettiğini söyledi.

"DİSİPLİNLİ OLMAK GEREKİYOR"

Churchill, 39 yaşındaki oyuncunun favorilerinin steak, pirinçli yemekler, brokoli, tavuk ve muzlu protein shake olduğunu belirtti. Ünlü şef "Chris'in programına uymak için çok disiplinli olmak gerekiyor. Bunu başarabilmek için genellikle tat ve lezzetten fedakârlık etmek zorunda kalıyor" dedi.

OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Öte yandan, Avusturalyalı oyuncu Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı.

GENETİK OLARAK YATKINLIĞI VAR

Oyuncunun hem anne hem de babasından gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğu ortaya çıktı.

Her şeyden henüz vazgeçmemiş olduğunu belirten oyuncu, Alzheimer’e yakalanma riskinin, büyükbabasının da hastalığa sahip olması sebebiyle 8 ile 10 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

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