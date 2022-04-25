Chris Rock’ın annesi tokat olayı hakkında konuştu: "Will Smith, tokadı hepimize attı"

2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu. En iyi erkek oyuncu adaylarından Smith, Chris Rock’ın Jada Pinkett Smith hakkında bir espri yapması üzerine ünlü komedyene herkesin gözü önünde tokat attı.

Will Smith'in Oscar ödüllerinde attığı tokatla ilgili komedyen Chris Rock çok fazla konuşmadı ancak annesi Rosalie Rose Rock suskunluğunu bozdu ve tokat olayı ile ilgili ilk kez açıklamalar yaptı.

"CHRIS'E TOKAT ATTIĞINDA HEPİMİZE TOKAT ATTI"

Chris Rock’ın annesi Rosalie Rock yaşananlar hakkında Billie Jean Shaw’a konuştu.Rose, "Chris'e tokat attığında hepimizi tokat attı. Bana tokat attı. Çünkü çocuğumu incittiğinde beni incitiyorsun" diyor.

Anneye göre Will Smith en başta gülüyordu, ancak eşinin yan gözle bakması sonrası tepki verdi.

Rose Rock, tokat olayından sonra oğlunun olayı büyütmemesi ve sunumuna devam etmesi konusunda ise onunla gurur duyduğunu söylüyor.

Tokatın ardından Akademi, Smith'in 10 yıl boyunca Oscar etkinliklerine katılmasını yasakladı. Akademi'nin cezası hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Rose, ödülünün elinden alınması gerektiğini düşünmediğini söylüyor.

ÖZÜR TEPKİSİ

Smith, Chris'ten özür dilemesine rağmen anne Rose, Smith'ten kişisel bir özür gelmemesi nedeniyle incindiğini söylüyor: Asla özür dilemediği için gerçekten kötü hissediyorum. Söylemek istediğim şu:Adamları Chris Rock'tan özür dilediğimi söyleyen bir yazı yazdılar".

Anneye göre Will Smith kişisel olarak ulaşıp özür dilemeliydi.

10 YIL BOYUNCA MEN EDİLDİ

Ardından Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa eden Smith, Akademi heyetinin verdiği kararla 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.