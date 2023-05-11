Chrissy Teigen, 3. bebeğinin doğum anını paylaştı

Model Chrissy Teigen ve müzisyen John Legend için son birkaç yılı oldukça zor geçmişti. Ekim 2020’de ölü doğum yapan ve ailesini büyütmeyi beklerken bebeğini kaybeden Chrissy Teigen, yaşadığı acı dolu günleri zorlukla atlatmıştı. O günlerde yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Teigen, ameliyat masasında kaybettiği bebeğiyle çekilen fotoğraflarını da yayımlamıştı.

MÜJDELİ HABER İKİ YIL SONRA GELDİ

Acısını hafiflettikten sonra yeniden anne olmak istediğini söyleyen Chrissy Teigen, bu kez hamile kalmakla ilgili sıkıntılar yaşamış ve eşi John Legend ile birlikte tüp bebek yöntemini kullanarak çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Çiftin beklediği müjdeli haber ise ölü doğum yaptıktan iki yıl sonra geldi.

Ocak 2023'te Esti adını verdikleri bir kız çocukları olan Chrissy Teigen ve John Legend, üçüncü kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Teigen, hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

TAŞIYICI ANNE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Chrissy Teigen'ın bebeğini kaybettikten sonra yaşadığı sağlık sorunları yüzünden hamile kalamadığını ve hamileliğinin yalan olduğunu, bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğunu iddia etti.

"NE KADAR DA GERÇEKÇİ SAHTE BİR KARIN"

Chrissy Teigen, hakkında ortaya atılan iddialara son vermek için doğum anında çekilen fotoğrafını yayımladı. Ameliyat masasında sezaryen olduğu, dikişlerinin atıldığı ve kızı Esti’nin doktorların elinde havada tutulduğu anın fotoğrafını paylaşan Chrissy Teigen, fotoğrafın üzerine de "Ne kadar da gerçekçi bir sahte karın" yazarak kendisine bu konuda saldıranlara gönderme yaptı.