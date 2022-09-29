Çiçeği burnunda anne Seda Bakan'dan kızı Ela ile yeni paylaşım

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez doğum yaparak anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bakan'ın Ela adında ikinci bir bebeği oldu.

ELA İLE YENİ POZ

Şimdilerde vaktinin tamamını kızlarıyla geçiren Seda Bakan'dan yeni bir paylaşım geldi. Küçük kızı Ela'nın kucağında olduğu kareyi, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşan ünlü oyuncunun keyifli hali dikkat çekti. Ardından bir paylaşım daha yapan Bakan, kızı Leyla'nın da arkada göründüğü kareyi yayınladı.

"İLK ARAYAN HADİSE OLDU"

Doğum haberini ilk Hadise’nin duyurması hakkında da konuşan Seda Bakan, "Canım Hadise’ciğim ilk anne olduğumda da ilk ziyaret edenlerdendi. Burada da ilk arayan oldu. Onu çok seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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