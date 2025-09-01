"Çiçek Taksi"de canlandırdığı Niyazi karakteriyle tanınan Gafur Uzuner yeşillikler içindeki evinin kapılarını açtı

Bir döneme damgasını vuran "Çiçek Taksi" dizisindeki Niyazi karakteriyle tanınan ve son olarak "İnci Taneleri" dizisindeki Laz Şükrü rolüyle adından söz ettiren Uzuner, ilk kez Şile'deki ormanlık alanda yer alan dağ evini kameralara açtı.

Doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam sürdüğü evin detayları, izleyiciler tarafından merakla karşılandı. Gafur Uzuner'in sade ve sıcak yaşam alanı, ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı.