"Çiçek Taksi"de canlandırdığı Niyazi karakteriyle tanınan Gafur Uzuner yeşillikler içindeki evinin kapılarını açtı
Çiçek Taksinin Hamsi Niyazi rolüyle ünlenen ve son olarak İnci Taneleri dizisinde Laz Şükrü rolüyle adından söz ettiren Gafur Uzuner, ilk kez Şile'deki ormanlık alanda yer alan dağ evini “Evrim Akın ile Ev Gezmesi kameralarına açtı.
“Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, bu hafta usta oyuncu Gafur Uzuner'in evine konuk oldu.
Bir döneme damgasını vuran "Çiçek Taksi" dizisindeki Niyazi karakteriyle tanınan ve son olarak "İnci Taneleri" dizisindeki Laz Şükrü rolüyle adından söz ettiren Uzuner, ilk kez Şile'deki ormanlık alanda yer alan dağ evini kameralara açtı.
Doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam sürdüğü evin detayları, izleyiciler tarafından merakla karşılandı. Gafur Uzuner'in sade ve sıcak yaşam alanı, ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı.
Doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam sürdüğü evin detayları, izleyiciler tarafından merakla karşılandı.
Gafur Uzuner'in sade ve sıcak yaşam alanı, ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı.