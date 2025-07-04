Çift Kişilik Oda dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan‘ın paylaştığı NOW ekranlarında yaz dizisi olarak izleyiciyle buluşan "Çift Kişilik Oda" dizisinden kötü haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW ekranlarında yayınlanan ve Kore uyarlaması olan "Çift Kişilik Oda" dizisi için final kararı alındı. MF Yapım imzalı dizinin, beklenen reyting sonuçlarına ulaşamaması nedeniyle 8. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Son bölümde neler olmuştu?

Kaan'ın basın toplantısına Gamze yerine Nilüfer'i götürmesi, kıskançlık krizlerine yol açar ve Gamze, Nilüfer'in işten çıkarılmasını talep eder. Kaan ve Gamze arasındaki gerilim tırmanır. Kaan'ın Nilüfer'i işe geri alma çabaları sonucu aralarında bir yakınlık doğar. Nilüfer’in Teoman ile beklenmedik karşılaşması, olaylara yeni bir boyut kazandırır.