Cihan Ünal 80 yaşında! Kızı Yağmur Ünal'dan duygusal doğum günü mesajı

Türk tiyatro ve sinemasının dev ismi Cihan Ünal, bugün 80. yaş gününe girmenin heyecanını yaşıyor. Şimdilerde "Kuruluş Orhan" adlı dizide Osman Bey karakterine hayat vererek izleyicileri ekrana kilitleyen usta oyuncu için kızı Yağmur Ünal, sosyal medya üzerinden oldukça duygusal ve nostaljik bir kutlama mesajı yayımladı.

Babasıyla yıllar önce çekilmiş çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan 42 yaşındaki Yağmur Ünal, paylaşımına "Mutlu yıllar babişkom, seni seviyorum" notunu düşerek usta sanatçıya olan sevgisini dile getirdi.

Paylaşımlarındaki nostalji rüzgarını daha da derinleştiren Yağmur Ünal, babasının O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki sahne performansından bir kesit paylaşarak yeni yaşının şarkılarla ve bembeyaz geçmesi temennisinde bulundu.

Kutlamanın en dikkat çeken ve sosyal medyada büyük ilgi gören kısmı ise usta oyuncunun eski eşi, Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray ile birlikte yer aldıkları aile pozu oldu. "Saç bebek" notuyla paylaşılan bu tarihi kare, Yeşilçam'ın efsaneleşmiş birlikteliğinin anılarını yeniden canlandırırken, takipçiler tarafından binlerce beğeni ve tebrik yorumuyla karşılandı.