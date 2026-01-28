Çilekeş konser bileti ne kadar? Çilekeş konseri ne zaman, nerede?

Heyecanla beklenen konser biletlerinin satışa sunulmasıyla birlikte, müzikseverler beklenmedik bir fiyat politikasıyla karşılaştı. Biletler ilk olarak 1.950 TL’den ön satışa çıktı ve sadece iki dakika içinde tükendi.

Hemen ardından fiyatlar 2.450 TL’ye yükseltildi, ancak bu kategori de dakikalar içinde "sold out" oldu. on olarak biletlerin 2.950 TL'den tekrar satışa sunulması, kısa süre içinde yaşanan bu bin liralık fark nedeniyle sosyal medyada büyük bir "karaborsa" ve "fiyat manipülasyonu" tartışması başlattı.



