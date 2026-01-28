Çilekeş konser bileti ne kadar? Çilekeş konseri ne zaman, nerede?
Türkçe alternatif rock sahnesinin efsanevi gruplarından Çilekeş, tam 21 yıllık bir mirası kutlamak üzere yıllar süren sessizliğini bozuyor. 2005 yılında yayınladıkları ve türün kült eserleri arasına giren "Y.O.K." albümünün yıl dönümü şerefine bir araya gelecek olan grup, sadık dinleyicileri için unutulmaz bir "reunion" (yeniden birleşme) konserine hazırlanıyor.
Türk alternatif rock müziğinin efsanevi ismi Çilekeş, 15 yıllık uzun bir sessizliğin ardından sahnelerden kopamayan dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
Grubun kültleşmiş "Y.O.K." albümünün 21. yılı şerefine düzenlenen bu özel konser, duyurulduğu andan itibaren müzik dünyasında adeta bir bayram havası estirse de bilet satış sürecinde yaşananlar sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Çilekeş, Görkem Karabudak, Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil’den oluşan o kemik kadrosuyla 10 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul’un en önemli etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. "Siyah", "Kendimden Geriye" ve "Y.O.K." gibi nesiller büyüten şarkıların canlı yankılanacağı gece, grubun yaklaşık 15 yıl sonraki ilk büyük performansı olması nedeniyle tarihi bir önem taşıyor.
Heyecanla beklenen konser biletlerinin satışa sunulmasıyla birlikte, müzikseverler beklenmedik bir fiyat politikasıyla karşılaştı. Biletler ilk olarak 1.950 TL’den ön satışa çıktı ve sadece iki dakika içinde tükendi.
Hemen ardından fiyatlar 2.450 TL’ye yükseltildi, ancak bu kategori de dakikalar içinde "sold out" oldu. on olarak biletlerin 2.950 TL'den tekrar satışa sunulması, kısa süre içinde yaşanan bu bin liralık fark nedeniyle sosyal medyada büyük bir "karaborsa" ve "fiyat manipülasyonu" tartışması başlattı.