Çılgın Bediş'in Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen, evinin kapılarını ilk kez açtı! Mütevazi evi dikkat çekti

2000'li yılların başında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Çılgın Bediş dizisinde Necmi Dede karakterine hayat veren usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, özel yaşam alanını izleyicilere açtı. Taşdöğen, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına ev sahipliği yaparak evinin kapılarını açtı ve yaşam tarzını, ev dekorasyonunu ve kişisel eşyalarını paylaştı.
Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına kapılarını açarak yaşam alanını izleyicilerle paylaştı.
Yıllar önce 'Çılgın Bediş' dizisindeki Necmi Dede karakteriyle izleyicinin kalbini kazanan oyuncu, 3 oda 1 salondan oluşan bu evde yalnız yaşıyor.
Evin genelinde konfor ve sadelik ön planda tutulmuş. Salon, siyah ve krem renginin hakim olduğu huzurlu bir atmosfere sahip.
Oturma grubunda krem rengi üçlü kanepe, rahat berjerler ve siyah, büyük bir orta sehpa bulunuyor. Alanın bir köşesinde ise 6 kişilik yemek masası yer alıyor.