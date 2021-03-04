Bir zamanlar Bediş'in Oktay'ıydı: Şimdi neler yapıyor?

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CENK TORUN KİMDİR?

24 Mart 1974 doğumlu olan Cenk Torun Ankaralıdır. Boyu 1,79, burcu ise Koç'tur. İlk kez Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısının klibinde ekran önüne çıkmış, ama ona asıl şöhreti getiren 1996 yılında Özden Öğrük'ün karikatüründen televizyona uyarlanan 'Çılgın Bediş' dizisi olmuştu. Çılgın Bediş'in 'Yakışıklı Oktay'ı 2007'den sonra ise ani bir kararla ekranlara veda etti.