Cinayet davasında beraat etti! Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden çıktı

Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının karar duruşması Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tahliyesine karar verilen Aleyna Kalaycıoğlu, dün akşam cezaevinden çıktı.

DURUŞMAYA KATILDILAR

Duruşmaya tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu katıldı. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı ve annesi Ülker Kundakçı da salonda yer aldı.



"TUTUKLANACAĞIMI BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, "Benim hiçbir şekilde birini azmettirmem söz konusu değildir. Bu olayda ben Alaattin'e beni bekliyorlar gibi şeyler söylemedim. Benim engelli kardeşim var bütün sorumluluğum onlara bakmak. Kubilay benim kardeşim. Ben deccal miyim nasıl böyle bir şey isteyebilirim? Ben bu insanlarla 1 buçuk sene geçirdim nasıl onların kötülüğünü isteyebilirim? Hayatımda ilk defa silah gördüm. O silahı görmenin verdiği psikolojiyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ben tutuklanacağımı bile düşünmedim olayın mağduru gibi düşündüm kendimi" dedi.

"ONLARIN ORADA OLDUĞUNU BİLSEYDİM GİTMEZDİM"

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben onların orada olduğunu bilseydim gitmezdim. Benim asla bir kastım olmamıştır. Ben öyle bir insan değilim. Olay günü Aleyna'nın ricası üzerine eşyalarını almaya gittim. Gece yarısı geçişi engellemiş 3 kişi görünce tedirgin oldum. Aleyna'ya kim bunlar dedim. Bana yolcu koltuğunda oturanın eski erkek arkadaşı olduğunu söyledi."

"CANBAY'IN ELİME MÜDAHALE ETMESİYLE SİLAH PATLADI"

"Bunun üzerine araca konuşmak için gittim, sadece gitmelerini söyleyecektim. Caydırıcı olması için silahla gittim. Konuşmak için gittiğimde Canbay'ın elime müdahale etmesiyle anlık bir şekilde kazayla silah patladı. Ben Kubilay'ı tanımıyorum bile neden böyle bir kastım olsun? Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ben ateş etmedim."

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Dün görülen duruşmada beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, dün akşam cezaevinden çıktı. Çöp torbasına doldurduğu eşyalarla cezaevinden çıkan Kalaycıoğlu, kendisini bekleyen annesine sarılarak gözyaşı döktü.

KALAYCOĞLU TAHLİYE, KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Suçu bildirmeme suçundan' beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.