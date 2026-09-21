Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, Presley Gerber'in pazar günü bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ölüm nedeni ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ailenin sözcüsü yaptığı açıklamada, "Aile bu son derece zor ve acı dolu dönemde mahremiyet talep ediyor." ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Presley Gerber, son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı, panik atak ve ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunları sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getiriyordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Presley Gerber (@presleygerber)'in paylaştığı bir gönderi

Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen genç model, yaşadığı mücadeleyi takipçileriyle açık bir şekilde paylaşmıştı.

PRESLEY GERBER KİMDİR?

1999 yılında Kaliforniya’da dünyaya gelen Presley Walker Gerber, Cindy Crawford ve Rande Gerber’ın iki çocuğundan biriydi. Kendisinden küçük kız kardeşi Kaia Gerber de annesi gibi modellik ve oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Presley Gerber, henüz 15 yaşında IMG Models ile anlaşarak moda dünyasına adım attı. 16 yaşındayken Moschino için podyuma çıkan Gerber, ilerleyen yıllarda Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Celine ve farklı önemli moda markalarının kampanya ve defilelerinde yer aldı.

2018 yılında annesi Cindy Crawford ile birlikte Pepsi'nin Super Bowl reklamında da kamera karşısına geçti.