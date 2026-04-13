Çirkin dizisi ile ekrana dönen Başak Gümülcinelioğlu, fiziğine gelen yorumlara sitem etti

"Çirkin" dizisiyle setlere dönen Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyada maruz kaldığı fiziksel eleştirilere ve beden aşağılama akımına karşı ders niteliğinde bir açıklama yayınladı. 12 Nisan 2026 itibarıyla dizinin 3. bölümü geride kalırken, ünlü oyuncu hem bir anne hem de bir çalışan kadın olarak yaşadığı zorlukları samimiyetle paylaştı

"Yeni Anne Oldum, 15 Kilo Verdim"

Oyuncu, fiziksel görünümündeki değişimi eleştirenlere karşı hayatının perde arkasını araladı. Henüz 3,5 aylık bir bebeği varken sete başladığını belirten Gümülcinelioğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

Bebeği şimdi 5 aylık olan oyuncu, aylardır uykusuz olduğunu ve her 3 saatte bir sahne aralarında süt sağarak bebeğini beslemeye devam ettiğini belirtti. Diyet ve sporla bu süreçte 15 kilogram verdiğini açıklayan oyuncu, bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Erkek Olsaydım Sorgulanacak mıydı?"

Başak Gümülcinelioğlu, açıklamasında toplumsal cinsiyet rollerine dair çok kritik bir soru sordu:

"Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı?"

Bir kadının doğumdan sonra işine dönmesinin "neden çalışıyor?" şeklinde eleştirilmesine tepki gösteren oyuncu; bir ailesi, sorumlulukları ve bir evladı olduğunu, onlar için çalışması gerektiğini hatırlattı.

"Oyuncu Belli Bir Kalıpta Olmalı" Yanılgısı

Sosyal medyadaki güzellik dayatmalarına da değinen başarılı isim, oyuncuların sürekli belirli bir kiloda veya görünüşte olması gerektiğine dair genel kanının yanlışlığını sorguladı. Kimsenin bir başkasının görünüşüyle dalga geçmeye hakkı olmadığını ve bu tarz yorumları yapanların "kendi karakterlerini" ortaya koyduğunu vurguladı.

Dizideki Başarısı ve Ekip Desteği

Tüm bu zorbalıklara rağmen Gümülcinelioğlu, Çirkin dizisinin her bölüm daha fazla izlenmesinden ve yükselen reytinglerden duyduğu memnuniyeti de paylaştı. Oyuncunun bu dik duruşu, hem set ekibi hem de bilinçli izleyiciler tarafından büyük destek gördü.

