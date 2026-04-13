Coachella 2026'nın en çok konuşulan çifti: Katy Perry ve Justin Trudeau’nun festival paylaşımları
Müzik dünyasının en popüler etkinliklerinden biri olan Coachella Festivali, bu yıl da dünyaca ünlü isimleri bir araya getirdi. Pop müziğin yıldız ismi Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yer aldığı samimi festival karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Katy Perry, 12 Nisan’da sosyal medya hesabı üzerinden Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali'nden kesitler paylaştı. Justin Bieber, Sabrina Carpenter ve Karol G gibi isimlerin sahne aldığı hafta sonu Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile festival alanında el ele yürürken çekilen fotoğraflarına yer verdi. Çiftin ayrıca konser aralarında yemek yerken ve Justin Bieber performansı sırasında dans ederken çekilen samimi görüntüleri de paylaşımlar arasında yer aldı.
İLİŞKİNİN GEÇMİŞİ
İkilinin beraberliğine dair ilk iddialar, 2025 yazında Trudeau’nun Montreal’deki bir Perry konserinde görüntülenmesi ve ikilinin şehirde birlikte vakit geçirdiğine dair haberlerin çıkmasıyla başlamıştı. Aralık ayında ilişkilerini sosyal medya üzerinden doğrulayan çift, o zamandan bu yana magazin basınından uzak kalmayı tercih etse de kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmaya devam etti.
ÖZEL HAYATLARINDAKİ YENİ DÖNEM
Her iki isim de son dönemde hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında önemli değişimler yaşadı. 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kanada Başbakanlığı görevinden Ocak 2025'te istifa eden Justin Trudeau, 18 yıllık eşi Sophie Grégoire ile 2023 yılında yollarını ayırmıştı. Üç çocuk babası olan Trudeau, yoğun siyasi kariyerinin ardından ilk kez özel hayatıyla bu denli ön planda yer alıyor.
Diğer yandan Katy Perry ve Orlando Bloom, dokuz yıllık birlikteliklerini ve yaklaşık altı yıl süren nişanlılık süreçlerini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Yapılan açıklamalara göre dostça ayrılan ikilinin önceliğinin, 5 yaşındaki kızları Daisy Dove Bloom’un mutluluğu olduğu belirtildi. Eski çift, kızlarının velayetini ortaklaşa yürütmeyi sürdürüyor.