Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı... Furkan Kızılay sevgilisine evlenme teklifi etti

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Paris’te romantik bir evlenme teklifi yaptı. O anları Instagram'dan paylaşan oyuncuya tebrik mesajları yağdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı... Furkan Kızılay sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 1

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım atan Furkan Kızılay, özellikle “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Emre (Havuç) karakteriyle tanınmıştı. 

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Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı... Furkan Kızılay sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 2

Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a  Fransa'nın başkenti Paris’te romantik bir evlenme teklifi yaptı. 

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Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı... Furkan Kızılay sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 3

Kızılay'ın romantik evlenme teklifine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.  

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Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı... Furkan Kızılay sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 4

Oyuncu, sevgilisi Tutku Yılmaz'ın büyük mutluluk yaşadığı anları Instagram hesabından video olarak paylaştı. 