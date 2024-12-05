Anasayfa Magazin Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı... Furkan Kızılay sevgilisine evlenme teklifi etti
Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı... Furkan Kızılay sevgilisine evlenme teklifi etti
Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Paris’te romantik bir evlenme teklifi yaptı. O anları Instagram'dan paylaşan oyuncuya tebrik mesajları yağdı.
1 / 7
Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım atan Furkan Kızılay, özellikle “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Emre (Havuç) karakteriyle tanınmıştı.
2 / 7
Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Fransa'nın başkenti Paris’te romantik bir evlenme teklifi yaptı.
3 / 7
Kızılay'ın romantik evlenme teklifine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
4 / 7
Oyuncu, sevgilisi Tutku Yılmaz'ın büyük mutluluk yaşadığı anları Instagram hesabından video olarak paylaştı.