'Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'ı kızdıran soru

Çocuk yaşta yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç Emre rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran Furkan Kızılay, hem birçok projede yer aldı hem de müzik sektörüne adım attı.

Birçok projede yer alan ve geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan Kızılay, takipçilerinden gelen "Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?" sorularına cevap verdi.

"ÜZÜLÜYORUM ADINIZA"

Takipçilerinden “Tam olarak ne iş yapıyorsun?”, “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” gibi sorular alan Kızılay, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Cep telefonun var mı? sorusundan sonra bana en çok gelen soru herhalde… Cevaplamalı mıyım sizce… Sağ alta çalışmaya başladığım yıllardan bir foto ekledim. Sizin yazdıklarınız merak ile alakalı değil ben çok farkındayım, üzülüyorum adınıza."

"YAPTIĞIM İŞLERE BAKIN"

"Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz veya dijitalde yaptığım işleri de cebindeki telefonla iki dakika da görebilirsin. Şu teknolojiyi kullan artık! Rahatlayacaksanız yaptığımız aile işlerimiz dahil hepsini buraya video olarak atayım.”