Çocuklar Duymasın’ın yıllar sonra kamera arkası görüntüleri yayınlandı! Sosyal medyada viral oldu
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ve 2002 yılında başlayan serüveniyle bir neslin hafızasında yer eden Çocuklar Duymasın, yıllar sonra gün yüzüne çıkan kamera arkası görüntüleriyle dijital dünyada büyük bir yankı uyandırdı.
Türk televizyon tarihinin en köklü yapımlarından biri olan ve yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın, yıllar sonra gün yüzüne çıkan kamera arkası görüntüleriyle izleyicileri derin bir nostalji yolculuğuna çıkardı.
Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ’un başrollerini paylaştığı, huzurlu ve kaostan uzak senaryosuyla bir döneme damga vuran dizinin daha önce hiç görülmemiş set anları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede viral oldu.
Arman Avcı tarafından "Seyirci Duymasın 2003" ismiyle paylaşılan bu görüntüler, hem dizinin samimi atmosferini hem de çekimler sırasındaki neşeli anları gözler önüne seriyor.
Paylaşılan videolara yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları, sadece bir diziye değil, Türkiye’nin o dönemlerine, o dönemlerin getirdiği sıcaklığa ve eski dizilerin benzersiz tadına duydukları özlemi dile getirdiler.