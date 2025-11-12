Çocuklarıyla trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Ünlü oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının bulunduğu otomobil, sabah saatlerinde Beykoz Poyrazköy yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Özgü Namal hafif şekilde yaralanırken, çocukları kazadan yara almadan kurtuldu. İlk müdahalesinin ardından Kavacık'taki özel bir hastaneye kaldırılan Namal, tedavisi tamamlanınca taburcu edildi.

Hastaneden çıkışta gazetecilere açıklama yapan Namal, "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" diyerek durumlarının iyi olduğunu belirtti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.