'Çocukluk sözümdü' diyen Neslihan Atagül oyunculuğu bırakıyor mu?

2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi birçok başarılı projede yer alarak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak son zamanlarda yapımcılıkla ilgilenmesi üzerine, 'Neslihan Atagül oyunculuğu bırakıyor mu?' soruları sorulmaya başlandı. Ünlü oyuncu merak edilen soruları yanıtladı.

"O BENİM KENDİME ÇOCUKLUK SÖZÜMDÜ"

Eşi Kadir Doğulu'nun başrolünü oynadığı, kendisinin de Alim Yapım adına Kazteleproduct'le ortak yapımcılığını üstlendiği 'Mitat' filmiyle ilgili konuşan Atagül, ''Mitat’ı Kadir oynadı. Yapımcılığını biz yaptık. Kara komedi bir iş çıktı. Birazcık İngiliz kara komedisi gibi, şimdi dijital platformlarda. Yapımcılığı sevdim. O benim kendime çocukluk sözümdü. Bana muazzam bir perspektif kazandırdı.'' dedi.

"ÇALIŞMAK İÇİN ÇALIŞMAK İSTEMEDİM"

Muhabirlerin önümüzdeki sezon televizyon projelerinde yer alıp almayacağını sorduğu Atagül, "İlla ki göreceksiniz beni. Yapımcılık yapmaya başladık diye oyunculuğu bırakacağım diye bir şey yok. Açıkçası şu dönemde gönlüme sinen bir iş olmadı. Çalışmak için de çalışmak istemedim. Bu hem karşı tarafa hem de kendime saygısızlık olurdu. Onun için kendimi böyle geliştirmeye çalışıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.