Çocuktan Al Haberi'nin Ebrar'ından Evrim Akın ile ilgili açıklama geldi
Çocuktan Al Haberi programının ardından Hercai gibi önemli projelerde de izlediğimiz Ebrar Alya Demirbilek, şimdilerde büyümüş haliyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte kameralara yansıyan genç oyuncu, programın sunucusu Evrim Akın ile ilgili ortaya atılan bazı iddialara içtenlikle yanıt verdi.
"Çocuktan Al Haberi" programının hafızalara kazınan "Kutu Bebek" lakaplı ismi Ebrar Alya Demirbilek, yeni projesinin galasında yaptığı açıklamalarla hem vefasıyla hem de olgunluğuyla takdir topladı.
Şimdilerde başarılı bir genç oyuncu olarak kariyerine devam eden Demirbilek, eski program arkadaşı ve sunucusu Evrim Akın hakkında çıkan spekülasyonlara adeta son noktayı koydu.
Son dönemde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan ve zor günler geçirdiği konuşulan Evrim Akın için Ebrar Demirbilek son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Genç oyuncu, Akın'ın kendisi için sadece bir iş arkadaşı değil, bir rehber olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Çok sevimli ve çok tatlı bir kadın. Hiçbirimiz kötü bir şey yaşamadık. Rol modellerimden biri de o."
Ebrar, programın bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Evrim Akın ile iletişimlerinin kopmadığını belirtti. Kamuoyunda oluşan "çocuk oyuncuların zorlandığı" yönündeki genel algının aksine, o dönemden bu yana hiçbir olumsuz süreç yaşamadıklarını ve Akın’la olan bağının sevgi ve saygı çerçevesinde sürdüğünü vurguladı.