Çocuktan Al Haberi'nin Ebrar'ından Evrim Akın ile ilgili açıklama geldi

Son dönemde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan ve zor günler geçirdiği konuşulan Evrim Akın için Ebrar Demirbilek son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Genç oyuncu, Akın'ın kendisi için sadece bir iş arkadaşı değil, bir rehber olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çok sevimli ve çok tatlı bir kadın. Hiçbirimiz kötü bir şey yaşamadık. Rol modellerimden biri de o."