Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

Çok Güzel Hareketler 2'nin skeç yazarlarından ve oyuncularından Atakan Çelik, 2017'de Zeynep Mızrak Çelik ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftten müjdeli haber geldi.

"Sen yine gel Nefes'im ol. Yarınlara hevesim ol"

İkilinin kızları Nefes, dünyaya geldi. Çift, bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Organize İşler Sazan Sarmalı filmindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Ramo, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Aşk Taktikler 1-2 gibi projelerin yanı sıra şarkıcılık yapan Atakan Çelik, Instagram hesabından kızıyla fotoğrafını yayınlayarak "Sen yine gel Nefes'im ol. Yarınlara hevesim ol" ifadelerini kullandı.