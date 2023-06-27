Coldplay konserinde aşka geldiler! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan birbirleriyle ilk paylaşım

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, dün akşam Milano'da gerçekleşen Coldplay konserindelerdi. Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'in şarkılarıyla eğlenen çift, Instagram hesaplarından o anları paylaştılar. Bu paylaşımlar ikilinin ilişkisinde önemli bir yere sahip. Çünkü ikili ilk kez kendi hesaplarından birbirlerini paylaşmış oldu.

Hakan Sabancı'nın paylaşımında Hande Erçel, müziğe eşlik ederek dans ederken görülüyor. Hakan Sabancı, Hande Erçel'in sırtına dokunup kameraya baktırıyor. Hakan Sabancı bu anları çektiği video ile hikayesinde paylaştı.

HANDE'DEN BEKLENEN İKİLİ FOTOĞRAF!

Hande Erçel ise bir fotoğraf ile paylaşım yaptı. Fotoğrafta Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya sarıldığı görülüyor. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğrafın Hande Erçel'in hesabında paylaşılması aslında oldukça dikkat çekici. Çünkü geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, Hakan Sabancı ile katıldığı bir düğünden fotoğraflar paylaşmış ama fotoğraflarda Hakan Sabancı'ya yer vermemişti. Fotoğraflarda Hakan Sabancı'nın sadece kolunun kenarı gibi ayrıntıların görülmesi magazin camiasında merak yaratmıştı.