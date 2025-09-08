Coldplay konserinde yakanlamışlardı: Skandal boşanma getirdi
Boston'daki bir Coldplay konserinde çekilen görüntüler, büyük bir skandalın fitilini ateşledi. Aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı, bir seyircinin kamerasıyla ortaya çıktı. Yaşanan bu olayın ardından Kristin Cabot'un eşine boşanma davası açtığı öğrenildi.
Coldplay konserinde, insan kaynakları müdürü olarak çalıştığı şirketin CEO'su Andy Byron ile sarmaş dolaş şekilde seyirci kamerasına yakalanan Kristin Cabot'un, eşine boşanma davası açtığı öğrenildi. Dava, Coldplay konserinde yaşadıkları yasak aşkın ifşa olması ve sosyal medyada yayılmasının ardından büyük bir skandalın patlak vermesinin ardından geldi.
Temmuz ayında, grubun ABD'deki 'Music of the Spheres' turnesi kapsamında verdiği bir konserde iki kişi yakınlaşırken görülmüştü. Daha sonra, başkalarıyla evli olduları bildirilen Kristin Cabot ve Andy Byron çiftinin aynı şirkette çalıştığı ortaya çıktı.
Andy Byron, o dönemde teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Skandalın ardından şirket, Byron'un istifa ettiğini duyurdu. Bir süre sonra insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un da istifa ettiği bildirildi.
Kristin Cabot, 2023'ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot'a yasak aşk skandalının patlak vermesinden bir aydan kısa bir süre sonra, 13 Ağustos'ta New Hampshire'daki bir mahkemeye dilekçe vererek boşanma davası açtı.