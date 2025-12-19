Coldplay konserindeki yakınlaşmayla viral olan kadın sessizliğini bozdu

53 yaşındaki Kristin Cabot aylar süren sessizliğini ilk kez bozdu. New York Times'a konuşan Cabot "Kötü bir karar verdim. Biraz alkollü içki tükettim ve patronumla dans edip uygunsuz şekilde yakalandım" dedi.

Cabot, bu durumun önemsiz olmadığını belirterek "Bu önemsiz bir şey değil. Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim" dedi. Bunun da ödemeyi seçtiği bedel olduğunu sözlerine ekledi.