Coldplay konserindeki yakınlaşmayla viral olan kadın sessizliğini bozdu
Senenin başında Boston'daki bir Coldplay konserinde çekilen görüntüler, büyük bir skandalın fitilini ateşlemişti. Aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı, bir seyircinin kamerasıyla ortaya çıktmıştı. Yaşanan olaydan aylar sonra olayın merkezindeki kadın Kristin Cabot, sessizliğini bozdu...
Kristin Cabot ve Andy Byron, temmuz ayında, Coldplay'ın ABD'deki 'Music of the Spheres' turnesi kapsamında verdiği bir konserde yakınlaşırken görülmüştü. Daha sonra, başkalarıyla evli olduları bildirilen ikilinin aynı şirkette çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Andy Byron, o dönemde teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Skandalın ardından şirket, Byron'un istifa ettiğini duyurdu. Bir süre sonra insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un da istifa ettiği bildirildi.
Kristin Cabot, 2023'ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot'a yasak aşk skandalının patlak vermesinden bir aydan kısa bir süre sonra, 13 Ağustos'ta New Hampshire'daki bir mahkemeye dilekçe vererek boşanma davası açtı.
53 yaşındaki Kristin Cabot aylar süren sessizliğini ilk kez bozdu. New York Times'a konuşan Cabot "Kötü bir karar verdim. Biraz alkollü içki tükettim ve patronumla dans edip uygunsuz şekilde yakalandım" dedi.
Cabot, bu durumun önemsiz olmadığını belirterek "Bu önemsiz bir şey değil. Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim" dedi. Bunun da ödemeyi seçtiği bedel olduğunu sözlerine ekledi.