"Çorbacıda sahne aldı" iddialarıyla gündeme gelen Gülden Karaböcek'in menajerinden açıklama

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Gülden Karaböcek'in 2021'de Konya'daki bir çorbacıda şarkı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"GÖRÜNTÜLER 4 YIL ÖNCESİNE AİT"

Görüntülerin ardından ilk açıklama Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'ten geldi. Düzgit, "Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Nostaljik bir çorbacıda imza günü oldu. Bir tane playback şarkı söyledi, sahne almadı" dedi.

"HABERLER ASILSIZDIR"

Ardından Karaböcek'in menajeri Yağız Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Gülden Karaböcek bir konseri için turneden dönerken orkestrasıyla iş sonrası bahsi geçen mekanın yemeklerini beğendiği için mekan sahibi ve çevresiyle dostluk kurmuştur. Ardından bir gün yine sahneye giderken öncesinde yemek için uğradığı nostalji konseptli mekanın ısrarlarına dayanamayarak müşteri olmadığı bir saatte mekanda aileye bir hatıra bırakarak playback bir şarkı seslendirmiş ve kendi isminin bulunduğu köşede plaklarını aile için imzalamıştır. Basında çıkan iddiaların aksine, Karaböcek tarafından gerçekleştirilen her performans bir sahne şölenidir ve kusursuz bir seslendirme ile sunulmaktadır. Bahsi geçen çorbacıda sahne almasıyla ilgili haberler tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

"GÜLDEN KARABÖCEK İLE 4-5 SAATLİK BİR PROGRAM YAPTIK"

Nostaljik eşyaların sergilendiği mekanın işletmecisi de Ramazan Bademci de Karaböcek'in görüntüleriyle ilgili "Dükkanımız nostalji konseptinde olduğu için Türk müziğine bir dönem damgasını vuran isimleri davet ediyoruz. Bunlardan biri de Gülden Karaböcek hanımefendiydi. 4-5 saatlik bir program yaptık. Kendisi iki canlı, üç tane de playback şarkı söyledi. Kasetlerini ve plaklarını imzaladı. Yakın zamanda kendisini yine davet ettik ama Konya şu sıralar çok sıcak olduğu için erteledi. Yakın zamanda yine mekanımıza gelecek" açıklamasını yaptı.