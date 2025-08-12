Cristiano Ronaldo, 9 yıldır beraber olduğu Georgina Rodriguez'e evlenme teklifi! Yüzüğü 5 milyon dolar değerinde...

Cristiano Ronaldo’nun uzun süredir birlikte olduğu partneri Georgina Rodriguez ile nişanlanması sosyal medyada gündem oldu. Bu teklifi yaparken seçtiği göz kamaştırıcı nişan yüzüğü ise epey konuşuldu.

11 Ağustos’ta, 40 yaşındaki Portekizli futbol yıldızı ve 31 yaşındaki Arjantinli model, sekiz yıllık ilişkilerinin ardından nişanlandıklarını duyurdu. Instagram’da paylaştıkları gönderide Rodriguez’in parmağındaki devasa pırlanta yüzük başroldeydi ve büyüklüğüyle anında manşetlere taşındı.

Çift ve mücevher tasarımcıları bu dikkat çekici taş hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsalar da, dünya çapındaki mücevher uzmanları yüzüğün maliyetinden üzerinde kullanılan pırlantaların türüne ve sayısına kadar birçok konuda tahmin yürütmeye başladı.

35 karat ağırlığında olduğu tahmin ediliyor

Londra’daki 77 Diamonds’ın yönetici direktörü Tobias Kormind, Georgina Rodriguez’in göz kamaştırıcı yüzüğünün yalnızca merkezdeki oval kesim taşının yaklaşık 35 karat ağırlığında olduğunu tahmin ediyor. Kormind’e göre bu devasa taş, platin üzerine yerleştirilmiş ve her biri yaklaşık birer karat olan iki oval yan taşla çevrelenmiş. Bu da toplamda yüzüğün yaklaşık 37 karat olmasını sağlıyor.

Kormind, bu gösterişli yüzüğü, ünlü Taylor-Burton Elması’yla aynı klasmanda değerlendiriyor. 69,42 karatlık armut kesim bu taş, Elizabeth Taylor’a Richard Burton tarafından hediye edilmişti. Taşın, Cartier tarafından açık artırmada 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satın alındığı bildiriliyor. Kormind’e göre, Rodriguez’in yüzüğünün değeri de tam 5 milyon dolar civarında.