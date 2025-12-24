Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez'e iki lüks villa satın aldı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodríguez’e yaptığı jestlere bir yenisini daha ekledi.

5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE TEKTAŞ

Geçtiğimiz aylarda, ağustos ayında yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulunan Cristiano Ronaldo, bu kez kazandığı servetin bir bölümünü nişanlısı için lüks bir gayrimenkule yatırdı.

İKİ VİLLA SATIN ALDI

Ünlü futbolcu, Orta Doğu’da, Kızıldeniz’in ortasında kıyıdan yaklaşık 16 mil açıkta bulunan Nujuma Adası’ndan iki özel villa satın aldı.

Cristiano Ronaldo ve ailesinin yeni yaşam alanı olarak tercih ettiği bu gözde ada, futbol kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yaklaşık 800 mil uzaklıkta bulunuyor. Elit kaçamaklar için tasarlanan ada, denizin üzerinde halka formunda konumlandırılan özel ve izole villalarıyla dikkat çekiyor.

Her biri yaklaşık 3.5 milyon sterlin değerinde olan villaların mimarisi, dünyaca ünlü İngiliz mimar Lord Norman Foster’a ait.