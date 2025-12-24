Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez'e iki lüks villa satın aldı
Geçtiğimiz günlerde Georgina Rodríguez’e evlilik teklifi ederek dünyayı sallayan Cristiano Ronaldo, şimdi de nişan hediyesiyle gündemde. Portekizli yıldız, Kızıldeniz’in gizli cenneti Nujuma Adası’ndan nişanlısı için tam iki lüks villa satın alarak aşkını taçlandırdı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodríguez’e yaptığı jestlere bir yenisini daha ekledi.
5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE TEKTAŞ
Geçtiğimiz aylarda, ağustos ayında yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulunan Cristiano Ronaldo, bu kez kazandığı servetin bir bölümünü nişanlısı için lüks bir gayrimenkule yatırdı.
İKİ VİLLA SATIN ALDI
Ünlü futbolcu, Orta Doğu’da, Kızıldeniz’in ortasında kıyıdan yaklaşık 16 mil açıkta bulunan Nujuma Adası’ndan iki özel villa satın aldı.
Cristiano Ronaldo ve ailesinin yeni yaşam alanı olarak tercih ettiği bu gözde ada, futbol kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yaklaşık 800 mil uzaklıkta bulunuyor. Elit kaçamaklar için tasarlanan ada, denizin üzerinde halka formunda konumlandırılan özel ve izole villalarıyla dikkat çekiyor.
Her biri yaklaşık 3.5 milyon sterlin değerinde olan villaların mimarisi, dünyaca ünlü İngiliz mimar Lord Norman Foster’a ait.