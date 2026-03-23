Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’den 20 milyon dolarlık paylaşım
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve partneri Georgina Rodriguez, milyon dolarlık aksesuarların eşlik ettiği paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çiftin tek bir karesine sığan lüks detayların toplam değeri yaklaşık 20 milyon doları buluyor...
Futbol dünyasının önde gelen isimlerinden Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, sosyal medyada paylaştıkları tek bir kareyle lüks yaşam standartlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Rodriguez’in "sevgiliyle akşam yemeği" notuyla paylaştığı fotoğraftaki mücevher ve otomobil detaylarının toplam değerinin 20 milyon doları aştığı belirtiliyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
DİREKSİYONDAKİ SERVET
Paylaşımda en çok dikkat çeken ayrıntı, çiftin içinde bulunduğu özel yapım araç oldu. Ronaldo’nun direksiyonunda görüldüğü yaklaşık 13,5 milyon dolar değerindeki Bugatti Centodieci, karenin en maliyetli parçasını oluşturuyor. Dünyada sadece kısıtlı sayıda üretilen bu hiper otomobil, çiftin devasa servetinin en somut yansımalarından biri.
ELMASLAR VE LÜKS SAATLER
Çiftin el ele tutuştuğu karede, bileklerini süsleyen aksesuarlar en az aşkları kadar dikkat çekiyor. Ronaldo’nun kolunda yaklaşık 700 bin dolar değerindeki Patek Philippe modeli yer alırken, Rodriguez’in 450 bin dolar değerindeki Ladies Patek saati bu şıklığı tamamlıyor. Karenin en çarpıcı detaylarından biri ise Georgina’nın parmağındaki, değeri yaklaşık 6 milyon dolar olan 30 karatlık göz alıcı elmas nişan yüzüğü.
MADRİD’DE BAŞLAYAN AŞK HİKAYESİ
Yaklaşık 10 yıldır süren birlikteliklerini geçtiğimiz yaz nişanlanarak resmileştiren çiftin hikayesi, 2016 yılında Madrid’deki bir Gucci mağazasında başladı. Georgina Rodriguez’in satış danışmanı olarak görev yaptığı sırada Cristiano Ronaldo ile yollarının kesiştiği o ilk an, her iki isim tarafından da 'ilk bakışta aşk' olarak tanımlanıyor.