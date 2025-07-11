Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den lüks teknelerinde romantik pozlar

Portekiz'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ile tatil sezonunu birlikte açtı.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, ultra lüks teknelerinde baş başa keyifli bir tatil geçirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Georgina Rodriguez, çıktıkları bu tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

MÜCEVHER KOLYESİNİ ÇIKARMADI

Ünlü çift, tatilleri sırasında spor yapmayı da ihmal etmedi. Georgina Rodriguez, spor yaparken dahi çıkarmadığı mücevher kolyesi dikkatlerden kaçmadı.