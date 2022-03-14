Critics Choice 2022 Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte tüm liste
Bu yıl 27. kez düzenlenen hem filmleri hem de dizileri onurlandıran Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) Pazar günü gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Tam kazanan listesi şöyle:
Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlendi. Kazananların açıklandığı törende geceye The Power of Dog filmi kazandığı ödüllerle damga vurdu. İşte kazananların listesi...
Sinema
En iyi film
The Power of the Dog
En iyi erkek oyuncu
Will Smith, King Richard
En iyi kadın oyuncu
Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Troy Kotsur, CODA
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Ariana DeBose, West Side Story
En iyi genç oyuncu
Jude Hill, Belfast
En iyi kadro
Belfast
En iyi yönetmen
Jane Campion, The Power of the Dog
En iyi orijinal senaryo
Kenneth Branagh, Belfast
En iyi Sinematografi
Ari Wegner, The Power of the Dog- KAZANAN
En iyi kostüm tasarım
Jenny Beavan, Cruella
En iyi saç ve makyaj
The Eyes of Tammy Faye
En iyi görsel efekt
Dune
En iyi animasyon film
The Mitchells vs the Machines
En iyi komedi filmi
Licorice Pizza
Yabancı dildeki en iyi film
Drive My Car
En iyi şarkı
No Time to Die – No Time to Die
En iyi film müziği
Hans Zimmer – Dune
Televizyon
En iyi drama
Succession (HBO)
En iyi kadın oyuncu (Drama)
Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)
En iyi erkek oyuncu (Drama)
Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)
Sarah Snook – Succession (HBO)
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)
Kieran Culkin – Succession (HBO)
En iyi komedi
Ted Lasso (Apple TV+)
En iyi erkek oyuncu (Komedi)
Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)
En iyi kadın oyuncu (Komedi)
Jean Smart – Hacks (HBO Max)
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi)
Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi)
Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)
En iyi TV filmi
Oslo (HBO)
En iyi erkek oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Michael Keaton – Dopesick (Hulu)
En iyi kadın oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)
En iyi yabancı dilde dizi
Squid Game (Netflix)
En iyi animasyon
What If…? (Disney+)
En iyi talk show
Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
En iyi komedi - Özel
Bo Burnham: Inside (Netflix)