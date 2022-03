Critics Choice 2022 Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte tüm liste

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlendi. Kazananların açıklandığı törende geceye The Power of Dog filmi kazandığı ödüllerle damga vurdu. İşte kazananların listesi...

Sinema

En iyi film

The Power of the Dog

En iyi erkek oyuncu

Will Smith, King Richard

En iyi kadın oyuncu

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Troy Kotsur, CODA

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Ariana DeBose, West Side Story

En iyi genç oyuncu

Jude Hill, Belfast

En iyi kadro

Belfast

En iyi yönetmen

Jane Campion, The Power of the Dog

En iyi orijinal senaryo

Kenneth Branagh, Belfast

En iyi Sinematografi

Ari Wegner, The Power of the Dog- KAZANAN

En iyi kostüm tasarım

Jenny Beavan, Cruella

En iyi saç ve makyaj

The Eyes of Tammy Faye

En iyi görsel efekt

Dune

En iyi animasyon film

The Mitchells vs the Machines

En iyi komedi filmi

Licorice Pizza

Yabancı dildeki en iyi film

Drive My Car

En iyi şarkı

No Time to Die – No Time to Die

En iyi film müziği

Hans Zimmer – Dune

Televizyon

En iyi drama

Succession (HBO)

En iyi kadın oyuncu (Drama)

Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)

En iyi erkek oyuncu (Drama)

Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)

Sarah Snook – Succession (HBO)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)

Kieran Culkin – Succession (HBO)

En iyi komedi

Ted Lasso (Apple TV+)

En iyi erkek oyuncu (Komedi)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

En iyi kadın oyuncu (Komedi)

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi)

Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

En iyi TV filmi

Oslo (HBO)

En iyi erkek oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

En iyi kadın oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

En iyi yabancı dilde dizi

Squid Game (Netflix)

En iyi animasyon

What If…? (Disney+)

En iyi talk show

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

En iyi komedi - Özel

Bo Burnham: Inside (Netflix)