Cumhuriyet'in 100. yılında Melis Sezen'e 21 yıl sonra gelen mektup

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 21 yıl önce 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' başlatılmıştı.

Kampanya kapsamında yazılan yaklaşık 40 bin mektup, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 21 yıl sonra tasnif işlemlerinin ardından adreslerine teslim edilmeye başlandı. Mektuplardan biri de ünlü oyuncu Melis Sezen'indi.

'SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM BABA'

Zarftan çıkanları paylaşan Melis Sezen PTT'ye teşekkür ederken, "Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız. Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları. Sonsuz teşekkür ederim baba! İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi. Yaşasın Cumhuriyet!”açıklamasında bulundu.